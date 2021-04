Fieldlab-festival Biddinghuizen ‘staat zeker nog op de planning’ ondanks afgelasten 538 Oranjefeest en uitstel Startschotgala Lichtenvoorde

Is Judit Nyari (25) die bij Dronten werd gevonden het slachtof­fer van een seriemoor­de­naar of speelt er iets anders?

6 april De vermoorde prostituee Judit Nyari, die in 1993 gedumpt werd in de bosjes bij Dronten, is mogelijk het slachtoffer van een seriemoordenaar. Dat zegt het Rotterdamse Cold Case team in de podcast: Cold Case: De moord op Judit Nyari.