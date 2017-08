Fietsendieven Dronten sloegen in drie minuten toe

Volgens de medewerker wisten de dieven precies wat ze wilden. ,,Ze hebben de duurdere fietsen meegenomen.'' In totaal zijn er tussen de 25 en 28 racefietsen gestolen bij de fietsenzaak in Dronten. Obbema stelt dat het zeer ervaren fietsendieven zijn, gezien het het zeer korte tijdsbestek dat de boeven nodig hadden om deze fietsen in te laden.

Tegen 04:15 uur ging donderdagochtend het alarm af. De voordeur was opengebroken. De politie was binnen vijf minuten ter plaatse bij de fietsenzaak aan het Zwarte Water, maar toen waren de boeven al vertrokken. Een zoekactie met honden leverde geen aanhoudingen op. De politie liet donderdagochtend al weten er vanuit te gaan dat de dieven een busje of een kleine vrachtwagen hebben gebruikt bij de kraak. Voor verdere aanknopingspunten vindt politiewoordvoerder Leonie Bosselaar het nog te vroeg. ,,Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.''

Facebook

Of de dieven voor de kraak al eens hebben rondgekeken in de winkel is niet duidelijk. De fietsenwinkel plaatst namelijk ook met enkele regelmaat berichten op haar Facebookpagina van nieuwe exclusieve fietsen die zijn toegevoegd aan het assortiment. Daar hebben de dieven ook een inkijkje kunnen nemen wat er allemaal te halen valt in de winkel. ,,Ik kan daarover niets vertellen,'' aldus de medewerkster van de fietsenzaak. Volgens politiewoordvoerder Bosselaar zal uit onderzoek moeten blijken of de dieven een voorverkenning hebben gedaan.