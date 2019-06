File richting Opwekking in Biddinghuizen

Zeewolde koploper in rij gestegen woningprij­zen

7 juni Wie in Zeewolde in 2008 of 2013 een woning kocht, zou die nu met gemiddeld 87.000 euro winst kunnen verkopen. Die gemeente is koploper in het rijtje met gestegen prijzen van koopwoningen in het verspreidingsgebied van de Stentor. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft gehad van het technologiebedrijf Calcasa.