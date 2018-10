Flevo Funfields moet toeristenmagneet van Dronten worden

Het aanjagen van toerisme past in de sociaal-economische agenda van de gemeente. De vrijetijdssector is tussen 2012 en 2017 al flink in betekenis gegroeid. Het aantal banen nam in die periode met een derde toe tot 1520 bij 250 bedrijven. Daarmee is de sector goed voor 9,1 procent van de werkgelegenheid in de gemeente, aanzienlijk meer dan het Flevolands gemiddelde (6,3 procent).