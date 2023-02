Flevoland wil scheuren in de weg voorkomen en kapt bomen langs afrit bij Biddinghuizen

Zo pakt Dronten de overlast van hangjonge­ren aan: ‘Niet soft, niet aaien en knuffelen’

Intimidatie, vandalisme, diefstal, seksueel overschrijdend gedrag, geweld. Jongeren in zowel Dronten als Swifterbant zorgen al geruime tijd voor overlast. De gemeente heeft meerdere maatregelen genomen om de problemen de kop in te drukken, maar het is niet genoeg. ,,Dit vraagt om een andere aanpak’’, zegt wethouder Peter Duvekot. En, vult hij aan, die is niet soft.