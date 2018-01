Flevoland zet technasiumleerlingen aan het werk

Toenemende bedrijvigheid

Veel talenten verlaten de provincie als ze gaan studeren en komen niet meer terug. Door de middelbare scholieren nu al kennis te laten maken met de vele mogelijkheden in Flevoland hoopt hij ze voor later aan de provincie te binden. Vooral als daarbij wordt opgeteld dat de bedrijvigheid in Flevoland nog sterk groeiende is. Appelman: ,,Er is in Flevoland veel interessant werk voor hoger opgeleiden. Flevoland is namelijk nog niet af. Samen kunnen we Flevoland mooier maken."