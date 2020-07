Flevolanders hebben steeds meer moeite om 1,5 meter afstand te bewaren

Bij de eerste meting in april hield 73 procent van de ondervraagden nog voldoende afstand in situaties waarin dat zou moeten, bij de vierde meting (in juni) doet nog 61 procent van de ondervraagden dat. Bij het boodschappen doen (44 procent), het buitenshuis werken (46 procent) en bij het samenzijn in een groep van meer dan vier personen (51 procent), is afstand bewaren lastig. Dat schrijft de GGD in een persbericht over de uitkomsten van de enquête.