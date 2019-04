Flevomanege in Dronten kraakt, maar nieuwbouw laat op zich wachten

Een citaat uit deze krant van 2012: ‘Een poosje geleden viel een aantal platen van het dak. En tijdens de periode van vorst vroor de verwarming kapot. De Flevomanege zucht onder haar ouderdom’.

,,Dat artikel ken ik nog. Tja, we zitten nog steeds in een verslechterde accommodatie aan De Zuid. Het dak lekt, deuren sluiten niet meer goed... Van enige luxe is geen sprake meer. Dat kost ons leden. Dronten stond ooit hoog aangeschreven in de paardenwereld, daar is weinig van over. We hielden jaarlijks een grote veulenveiling, daar kwamen mensen uit heel Nederland op af. Sinds 3 jaar vindt die plaats in Ermelo. Wij hebben gewoon geen representatieve accommodatie meer. De paarden worden uitstekend verzorgd hoor. Dat concludeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laatst bij een controle’’.