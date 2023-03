FlevoMeer Bibliotheek strikt populaire schrijfsters voor lezing in Dronten

Laagvlie­gen vanaf Lelystad Airport ook na verkiezing onaccepta­bel

Laagvliegen van of naar Lelystad Airport is voor vrijwel alle partijen die in Gelderland en in Overijssel meedoen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten onacceptabel. De enige twee partijen die in Gelderland niet tegen de opening van Lelystad Airport zijn, de VVD en BVNL, vinden dat Lelystad Airport er alleen kan komen als de laagvliegroutes van tafel zijn.