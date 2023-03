FlevoMeer Bibliotheek strikt schrijfsters Lale Gül en Franca Treur voor lezing in Dronten

De Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül debuteerde in 2021 met haar autobiografische roman Ik ga leven . In het boek neemt Gül afstand van haar religieuze familie. Voor haar debuutroman ontving de schrijfster diverse prijzen – waaronder de NS Publieksprijs – maar kreeg ze eveneens veel kritiek.

Gül vertoont daarmee grote overeenkomsten met Franca Treur, die debuteerde met Een dorsvloer vol confetti . Hierin vertelt Treur over haar reformatorische familie in Zeeland. Treur neemt tijdens de lezing de rol van interviewer op zich, maar vertelt eveneens over haar eigen boeken en ervaringen.

De lezing op donderdag 16 maart begint om 20.30 uur en vanaf 20.00 uur is er inloop met koffie en thee. Na afloop van de lezing is er een signeersessie met de schrijfsters. Kaarten voor de avond zijn tot en met 15 maart te koop via de website van de FlevoMeer Bibliotheek of aan de balie van de vestiging in Dronten.