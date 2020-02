Flevonice in Biddinghuizen sluit langste kunstijsbaan ter wereld

De openlucht kunstijsbaan van Flevonice in Biddinghuizen gaat dicht. Door verouderde technologie en warme winters is het niet haalbaar om de baan open te houden. ,,We hebben er keihard voor gewerkt en heel veel energie en emotie erin zitten. Iedereen heeft enorm genoten van de ijsbaan. Maar als het niet meer uit kan, moet je deze stap zetten’’, zegt directeur Maarten van der Ven.

Van der Ven hoopt in de toekomst met nieuwe technologie wel weer een ijsbaan neer te kunnen leggen. Maar of dat gaat lukken en op welke termijn is onzeker.

Langste kunstijsbaan ter wereld

De openluchtkunstijsbaan van 2500 meter is de langste kunstijsbaan ter wereld. ,,De bezoekerscijfers bleven altijd hoog, we hebben ook afgelopen jaar weer records gebroken. Maar de energie die het kostte van ons personeel, zij waren tot diep in de nacht bezig om de baan weer klaar te maken voor de volgende dag, en de kosten van de stroom overstegen heel erg de baten. Van de negentig dagen in het jaar die wij open zouden zijn, zijn we er veertig dicht geweest. Dat is niet te doen’’, zegt Van der Ven.

Het bedrijf heeft in de winter tachtig mensen in dienst, in de zomer ongeveer dertig. Veel van hen zijn seizoenskrachten, maar er zitten ook vaste mensen bij. Hoeveel dat er zijn wil Van der Ven niet zeggen.