Flevonice opent woensdag, ‘We staan te trappelen’

Video Dronten oefent massaal een reanimatie

8 december Reanimatiecursussen in kleine groepjes is Dronten en omgeving allang gewend. Zo massaal als zaterdag in de sporthal aan het Beursplein was echter nog niet eerder vertoond. Vijftig cursisten in één bijeenkomst kregen informatie over reanimeren en het werken met AED. Daarna gingen de deelnemers praktisch aan de slag.