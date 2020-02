Flevonice vroegtijdig dicht vanwege warmte en wind

De ijsbaan zou dit seizoen van 1 december tot 1 maart openblijven, maar de ijsbaan gaat nu twee weken eerder dicht. ‘In verband met de weersomstandigheden van afgelopen weken en de weersvoorspellingen zijn wij helaas niet meer in staat om dit seizoen onze ijsbanen op te bouwen. Wij zijn dan ook genoodzaakt om dit winterseizoen vroegtijdig te beëindigen’, schrijft Flevonice in een bericht op Facebook.

Afgelopen zondag trok storm Dennis over het land, maar de storm liet vooral de brandweer zweten . Het was namelijk de warmste 16 februari ooi gemeten.

Weersverwachting

Het blijft de komende dagen warm en ook blijft het stevig waaien. Weerplaza verwacht later deze week temperaturen van rond de 9 graden. Ook zou het zomaar kunnen dat komend weekend opnieuw onstuimig verloopt. Dat onstuimige weer is afkomstig van weer een nieuwe storm, Ellen genaamd. Of deze storm net zulke problemen zal gaan veroorzaken in Nederland als haar voorgangers is nog niet bekend. Het is daarbij ook goed mogelijk dat storm ‘Ellen’ ons land niet aandoet.