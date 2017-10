Flevosap zet in op forse groei met eigen bottelarij

videoZesduizend flessen sap per uur kan 'ie vullen en verzendklaar maken, de nieuwe bottelarij van Flevosap, vertelt directeur Roel Vermeulen niet zonder trots. Als de machinerie eenmaal goed is ingeregeld dan, want de kinderziekten zijn er nog niet helemaal uit. Drie miljoen euro investeerden hij en zijn broer Wyno in de nieuwe bottelarij, die verdere groei van het bedrijf in Biddinghuizen mogelijk moet maken.

Van oorsprong een kwekerij, begonnen de Vermeulens in 1992 hun eigen fruit te verwerken tot een appelsapje dat de naam Flevosap kreeg. Ze gokten op 40.000 liter per jaar en brachten de flessen met eigen wagentjes naar de particuliere klanten. "Die lieten het proeven door de buren, die op hun beurt weer naar de supermarkt gingen. Die wilden het toen ook verkopen", legt Vermeulen de stormachtige groei van zijn bedrijf uit.

Vorig jaar bracht Flevosap 4.000.000 liter sap aan de man. In dertig verschillende smaken. Dat werd meer en meer een probleem voor de bedrijven die de Flevolandse sappen in flessen moesten stoppen. "We hadden al een tijdje contracten met twee bottelarijen om de boel een beetje te spreiden. En nog was de capaciteit eigenlijk te laag. Ze hadden ook hun eigen planning en die paste niet altijd bij de onze", vertelt Vermeulen. "En 4 miljoen liter wegbrengen en weer in flessen terug naar hier voor verdere distributie is ook geen kleinigheid. Dat brengt veel transportbewegingen en kosten met zich mee."

Complete productielijn

Vorig jaar besloten de broers de stap te zetten. Nieuwe hallen verrezen naast het bestaande complex tussen de Flevolandse fruitbomen en er werd een complete productielijn gekocht. Aan de ene kant slikt de machinerie lege flessen in, aan de andere kant komen die er gevuld, gesloten, bestickerd en per zes verpakt op trays weer uit. In eerste instantie zo'n 7 miljoen flessen per jaar, in verschillende formaten.

De eigen bottelarij opent nieuwe mogelijkheden voor groei voor het bedrijf, dat 25 vaste medewerkers heeft en zo'n 75 seizoenwerkers. Die wordt vooral gezocht in het buitenland. "China is nu een opkomende markt en ook met Scandinavië en Engeland zijn we bezig", aldus Vermeulen. Het Nederlandse appelsap is er geliefd. "Dat komt omdat hier erg is doorgeselecteerd op smaak. De ster-appel verdween als gevolg van de Golden Delicious en die legde het daarna weer af tegen de Elstar en de Jonagold. Als je daar dan sap van maakt dan smaakt dat heel anders dan de sappen die ze er nu kennen."

Vooralsnog gaat Flevosap uit van een verdere groei met 10 tot 15 procent per jaar. Geen probleem met de nieuwe bottelarij, die overdag nu op iets minder dan de helft van de capaciteit draait. "Maar als straks op de Anuga beurs in Keulen iemand van supermarktketen Tesco zegt: die sap wil ik, dan kunnen we ook maar zo op het dubbele zitten", zegt Vermeulen hoopvol, vlak voordat hij naar de beurs afreist.