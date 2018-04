Flevowand bijna klaar, geld voor vitrine rond

De provincie legt de helft van dit bedrag op de tafel, de andere helft komt uit het Leader-potje, een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling. Een aantal dames in Biddinghuizen begon in 2005 met het borduren van de Flevowand, de laatste steek wordt op 14 juni van dit jaar gezet. Precies 100 jaar nadat de Zuiderzeewet in werking trad en dat is geen toeval, zegt voorzitter Gert-Jan van Tilburg van Stichting Flevowand. ,,Dat lijkt ons een geschikt moment.'' Immers, het immense wandkleed laat de geschiedenis van Flevoland zien, van de ijstijd tot de aanleg van de Marker Wadden. ,,Die eilanden zijn een vervolg op het Zuiderzeeproject'', aldus Van Tilburg. ,,We eindigen met een losse draden, want de geschiedenis gaat door natuurlijk.''

'Spektakel'

Twee dagen na de laatste steek, Van Tilburg belooft een 'spektakel', is de Flevowand in de speciaal gebouwde vitrine in Lelystad te zien. Voor in elk geval 5 jaar, zegt Van Tilburg. ,,Zo lang is de uitleenovereenkomst geldig. Daarna kunnen we verlengen, maar we kunnen ook kiezen voor een andere plek. Het kleed blijft eigendom van Stichting Flevowand, de vitrine ook.''