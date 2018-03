Frank Patat verliest lange strijd met gemeente Dronten

Kan het dossier nu echt worden opgeborgen?

Bijna. Frank Patat kan nog in beroep, maar dat gaat hij waarschijnlijk niet doen, zegt hij. ,,Volgens mijn advocaat heeft het weinig zin.''

Hoe is hij eronder?

Lang niet alles wat hij zegt, is geschikt om af te drukken. Hij vindt dat de gemeente - in het bijzonder burgemeester Aat de Jonge - hem 'terroriseert'. Frank Patat blijft De Jonge lastig vallen op Twitter, kondigt hij aan. Dat doet hij inmiddels onder de naam 'nAat de jonge' die hij een 'narcist, dwingeland en ziekelijk figuur' noemt.

En de burgemeester?

Die is blij natuurlijk. ,,Er liggen vier uitspraken. Het dossier is gesloten.''

Hoe begon het ook alweer?

In 2006 ging deze krant voor het eerst bij Frank Patat op bezoek. Hij was boos omdat hij van de gemeente geen vaste strandplaats kreeg. Hij ging van de ene naar de andere plek met zijn snackwagen. Toen hij werd 'weggestopt' achter de Gamma, ging hij als protest friet bakken aan De Noord, een mooie plek. Uiteindelijk kwam Frank Patat aan de Energieweg terecht, elders op het bedrijventerrein, maar de gemeente trok zijn vergunning in omdat hij de maandelijkse vergoeding niet betaalde. De door geldzorgen geplaagde ondernemer spande een zaak aan en daarmee begon een lang juridisch traject.

En toen?

In 2015 bepaalde de Raad van State dat Dronten de vergunning onterecht heeft ingetrokken. Maar de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst liepen op niets uit. Frank Patat stond met lege handen. In 2016 daagde hij de gemeente opnieuw voor de rechter, maar die heeft onlangs alle vorderingen - zo vroeg de Drontenaar een schadevergoeding - afgewezen.

Heeft Frank Patat een punt eigenlijk?

Aanvankelijk wel. Althans, hij kon in het begin nog op sympathie rekenen van een enkele raadsfractie en het publiek. En in 2014 blunderde de gemeente toen hij met naam en toenaam werd genoemd in een persbericht als verdachte in een hennepzaak - zeer ongebruikelijk. Anderzijds moet Frank Patat gewoon aan zijn verplichtingen voldoen en is hij niet de makkelijkste. Zo gaf hij vorig jaar in deze krant toe dat hij De Jonge treiterde op Twitter. En niet bepaald zachtzinnig. Het kwam hem op een werkstraf te staan, maar hij gaat gewoon door en geeft dat zonder moeite toe.

En nu?