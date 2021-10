Fright Nights in Walibi gaan dit jaar een stap verder met ‘slapen’ tussen de griezels

Walibi trekt stekker uit Fright Nights vanwege corona: ‘We hebben echt wel even gejankt met z'n allen’

11 oktober ,,We hebben echt wel even gejankt met zijn allen over die beslissing.’’ Mandy van der Tak , woordvoerder van Walibi Holland, schetst de teleurstelling bij het team over het afblazen van de twintigste editie van de razend populaire Halloween Fright Nights in het attractiepark bij Biddinghuizen.