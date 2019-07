Frontale botsing bij Ketelmeer, motorrijder zwaar gewond

Waaghals Joey (18) heeft eerste deel van zijn acht­baan-marathon achter de rug

20 juli Joey Schadenberg (18) uit Harlingen heeft het eerste deel van zijn achtbaan-marathon erop zitten. Vandaag maakte hij tien uur lang ritjes in de ‘Condor’, een ruige achtbaan in pretpark Walibi in Biddinghuizen. Morgen moet hij weer aan de bak.