Gaan windmolens samen met uitbreiding Swifterbant?

Gaat de bouw van windmolens samen met de uitbreiding van Swifterbant? Dorpsbelangen is er nog steeds niet gerust op en dringt aan op onderzoek ‘naar mogelijke nadelige gevolgen’.

Dit is de kern van het beroep dat Dorpsbelangen heeft aangetekend bij Raad van State. Dat richt zich op Windplan Blauw, onder deze naam worden 74 windmolens in de buurt van Swifterbant vervangen door 61 nieuwe en waarschijnlijk grotere turbines. Dorpsbelangen maakt zich zorgen en wil weten of de gevolgen voor de nieuwe wijk ten zuiden van het dorp genoeg zijn onderzocht. ‘Swifterbant heeft groei nodig om gezond te blijven. De vitaliteit van het dorp kan in gevaar komen door de bouw van de windmolens zo dicht bij het dorp’, schrijft het bestuur op haar website.

Geschikte plek

Swifterbant smacht naar uitbreiding. Lange tijd wilde het maar niet lukken om een geschikte plek te vinden. Uiteindelijk wees een bewonersgroep vorig jaar de Bisonweg aan de zuidpunt van het dorp aan als woningbouwlocatie. Hier is ruimte voor 800 woningen. De gemeenteraad nam dit over, maar Dorpsbelangen was niet blij. De keuze voor de Bisonweg zou ‘voorgesorteerd’ zijn.

In een commissievergadering zei bestuurslid Trudi Scheepers dat Dorpsbelangen tevens bang is dat de nieuwe wijk ‘onverkoopbaar’ wordt als de bewoners uitzicht hebben op windmolens. ,,We zullen ons met hand en tand verzetten’’, kondigde ze toen al aan.

Rode lampen

Overigens zijn de plannen al enigszins aangepast ten gunste van het dorp. Vier windmolens komen iets verder van Swifterbant af te staan. Ook is toegezegd, zo meldt Dorpsbelangen, dat de slagschaduw ‘tot een minimum beperkt zal worden’ en dat de rode lampen op de windmolens niet zullen knipperen.

Zijn er nog twee andere punten van zorg. Over de geluidshinder en de communicatie tussen dorp en de gemeente en Windplan Blauw. Wordt aan gewerkt, aldus Dorpsbelangen. Er komt mogelijk een simulatie die bewoners een indruk geeft van het geluid dat de windmolens produceren. Daarnaast zal de gemeente een informatiedag houden in Swifterbant.