Gebrek aan vrijwilligers brengt Onze Dorpskwis Dronten in gevarenzone

De organisatie van Onze Dorpskwis in Dronten heeft een noodkreet de wereld in gestuurd. Voor de organisatie van de derde editie van dit evenement, volgend voorjaar, zijn dringend extra vrijwilligers nodig anders gaat het feest niet door.

„We zijn op dit moment maar met z’n zessen en dat is echt te weinig. We hebben in ieder geval twee mensen nodig voor pr en sponsoring en liefst ook nog een algemeen bestuurslid”, zegt voorzitter Marianne Beekmans van stichting Onze Dorpskwis. Ook voor de ‘denktank’ zoekt het bestuur aanvulling, liefst ook van jonge mensen.

De nood is vooral aan de man doordat de Dorpskwis volgend jaar al in april zal plaatsvinden in plaats van in september. Daardoor is de voorbereidingstijd aanzienlijk korter. Beekmans: „In mei en juni zijn er al te veel evenementen en september is geen goede maand gebleken omdat dan gewassen worden geoogst en het fruit van de bomen moet. Dat is in deze agrarische gemeenschap wel iets om rekening mee te houden. We kregen er dit jaar veel commentaar op”.

Traditie

Onze Dorpskwis is op weg een echte traditie te worden in Dronten en de dorpen er omheen. Ondanks dat het in de ‘verkeerde’ maand plaatsvond deden dit jaar zo’n 450 mensen, verdeeld over 22 teams aan het evenement mee.

Het fenomeen is ook landelijk bezig aan een opmars. Beekmans nam het idee mee toen ze van Brabant naar Dronten verhuisde. „Het is een jaar of 15 geleden in Berghem begonnen en heeft zich sindsdien als een olievlek over Nederland verspreid. Inmiddels wordt het al in ruim 150 gemeenten gespeeld.”

Sociaal contact

Het spelelement is belangrijk tijdens de kwis, maar het bevorderen van sociaal contact is ook een belangrijk doel. „Er waren hele straten waar mensen elkaar eerst eigenlijk niet kenden, en nu wel”, zegt Beekmans. „Dat is de onderliggende gedachte: een leuke avond met elkaar hebben en ook nog meer te weten komen over de eigen dorpen. Het is een heel sociaal gebeuren. Het verbroedert en wakkert het dorpsgevoel aan.”

Beekmans hoopt dat ook vurig dat zich nieuwe vrijwilligers zullen melden. In ieder geval iemand die aan de slag kan met de communicatie en iemand die zich stort op sponsoring. De rest is volgens haar wel op orde. „We hebben best veel materiaal al voor de volgende editie. En we hebben inmiddels ook goede draaiboeken.” Vrijwilligers kunnen volgens haar ook gewoon meedoen aan de quiz zelf.