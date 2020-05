Gebundelde bezorgdienst met PUPPY-concept moet leiden tot minder besmettingen in Dronten

,,Minder verplaatsingen, minder contactmomenten en dus ook minder kans op besmetting”, vat IJsbrand Kaper van TNO de bedoelingen van dat project samen. Het idee is dat consumenten via de website kooplokaaldronten.nl bij vijftien winkeliers uit het winkelcentrum digitaal hun boodschappen doen, die uiteindelijk in één winkelmandje worden afgerekend en daarna voor een vast bedrag (voorlopig is dat 2,50 euro) binnen de gemeentegrenzen van Dronten worden bezorgd. Dat is het idee, over de uitwerking buigt TNO zich de komende tijd, onder het mom van Brains 4 Corona.