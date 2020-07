Geen aanhoudingen bij boerenprotesten bij Lelystad Airport en in Dronten

De demonstratie van vanavond maakt deel uit van de reeks verrassingsacties die her en der in het land plaatsvinden als protest tegen het nieuwe voerbeleid en de stikstofregels van de overheid. Ook in Dronten kwamen boze boeren bijeen.

Met tractors blokkeren de boeren de toegang tot het vliegveld. Volgens politiewoordvoerder Bernard Jens waren er twee boeren die bij de aanvang van de actie met hun tractoren het toegangshek van een parkeerplaats open gedrukt hadden, maar was die actie snel weer herzien.

Politie: geen aanhoudingen

,,We hebben geen aanhoudingen verricht. Het verloopt allemaal rustig. Hoewel de tractoren de toegang naar de luchthaven blokkeren is er wel altijd ruimte voor de hulpverleningsdiensten. Dat is voorwaarde voor ons. Als bijvoorbeeld een personeelslid van Lelystad Airport onwel wordt, dan moet de ambulance er langs kunnen. Dat zijn zaken waar we rekening mee houden, ook bijvoorbeeld als er een distributiecentrum geblokkeerd wordt”.

Volledig scherm De boeren verzamelen zich bij Lelystad Airport. © Wierd Massink

Volgens Jens kwam de actie van de boeren niet als verrassing. ,,Wij monitoren de situatie voortdurend en als dan ergens een stoet tractoren gaat rijden dan zijn we alert. En in dit geval hadden we al extra eenheden opgeroepen”.

De actie van de boeren, volgens schattingen van de organisatie met zo’n 500 tractoren, doch volgens de politie waren het er 200, speelt zich af bij de oude terminal van het vliegveld in de buurt van het Aviodrome. ,,Er is geen vliegverkeer vanavond, dus er is niet veel hinder van de actie”, laat Jens weten. Honderen boeren verzamelden zich in Nijkerk om in colonne naar Lelystad te rijden.

Dronten

Eerder op de avond verzamelde zich al een grote hoeveelheid protesterende boeren op het Meerpaalplein in het hart van Dronten. Er stonden zo’n 120 tractoren opgesteld op het plein. Deze actie was wél aangekondigd, al gebeurde dat volgens de gemeente te laat. Toch was Dronten bereid om mee te werken met de initiatiefnemer, de organisatie Agractie die strijdt voor ‘herwaardering van de boer'.

Meerdere sprekers uit de agrarische hoek gingen in op het ‘waardeloze’ stikstofbeleid van het kabinet. Ook burgemeester Jean Paul Gebben beklom het podium, maar hij liet zich niet uit de tent lokken. ,,Als er al een probleem is rond stikstof, laten we het dan gezamenlijk oplossen. Als samenleving’’, zei hij. Verder riep hij de boeren op om de ‘sympathie van de bevolking’ te behouden. Anders gezegd: gedraag je.

Zowel bij Lelystad Airport als in Dronten lijkt sprake van een goed voorbereide actie met podia en catering.

Volledig scherm Demonstrerende boeren in Dronten. © Fotostudio Wierd

Volledig scherm Protest bij Lelystad Airport © Wierd Massink

Volledig scherm Ook waren er veel demonstrerende boeren die met de auto waren gekomen. © Wierd Massink

Volledig scherm Een grote groep is vanuit Nijkerk naar Lelystad gekomen. © Wierd Massink