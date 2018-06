Geen feest na historisch besluit voor Swifterbant

De Bisonweg aan de rand het dorp, daar lijkt het te gaan gebeuren. Of zoals ze in Swifterbant zeggen: 'Zuid'. Deze plek heeft de gemeenteraad donderdag aangewezen voor woningbouw. Een historisch besluit, want er is jaren gezocht naar een geschikte locatie - tevergeefs. Vorig jaar besloot de gemeente het eens anders aan te pakken en formeerde een bewonersgroep. Die ging op zoek en presenteerde begin dit jaar een advies. Met de Bisonweg op 1.

Gemor

Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar al snel klonk gemor vanuit Swifterbant, vooral van Dorpsbelangen. Uit het advies blijkt namelijk dat het dorp het liefst woningbouw wil op het verloederde bedrijventerrein Spelwijk. Maar dat is te duur. ,,Zuid is de plek met de minste weerstand. Zo kun je het beter stellen'', zegt bestuurslid Sandra Nobel. ,,Er is verschrikkelijk voorgesorteerd.''

Het dorp maar eens in op de dag na het raadsbesluit. Zou Bloem en Tuin het druk hebben met dorpsbewoners die elkaar een fleurig boeket sturen uit vreugde over de uitbreiding? ,,We merken er niks van'', zegt Desiree Manders. Zelf vindt ze 'Zuid' te ver van het winkelcentrum in Swifterbant. ,,Vanuit die plek ben je eerder geneigd om naar Dronten te rijden.'' Jan Alberts van de Primera, mede-voorzitter van de winkeliersvereniging, doet er een schepje bovenop. ,,Ik vrees dat we het winkelcentrum kunnen opdoeken. Waarom komen er geen woningen die dichter bij de winkels liggen? Niemand zit te wachten op Zuid.''

Quote Hoe groot is Swifter­bant nou eigenlijk? Diana de Jong

Bij het winkelend publiek is er meer bijval voor de Bisonweg, al weet geen van de benaderde dorpsbewoners dat de raad de knoop heeft doorgehakt. ,,Hoe groot is Swifterbant nou eigenlijk?'' zegt Diana de Jong. ,,Zo ver is de Bisonweg toch niet?'' Liever geen inbreiding, zegt ze. Dat gaat ten koste van speelveldjes voor de jeugd. ,,Er is hier al zo weinig te doen voor kinderen.'' ,,Winkeliers hebben altijd wat te zeiken'', zegt Gert Timmer. ,,Ik vind Zuid wel een goede oplossing.''

Ruimte

Johan Goedegebuure: ,,Je gaat toch geen woningen bouwen op Spelwijk? Dat is een industrieterrein. Aan de Bisonweg heb je de ruimte.'' Hij twijfelt trouwens of het zover komt. ,,Er is wel vaker uitbreiding beloofd. Eerst zien en dan geloven.''