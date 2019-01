Geen gedwongen verhuizing uit ‘rommelig’ deel winkelcentrum Dronten

Ondernemers aan Het Ruim en de Schouwstraat in Dronten hoeven niet bang te zijn dat ze worden gedwongen te verhuizen. Sloop van dit deel van het winkelcentrum, zoals de gemeente oppert in een nota, is slechts een voorbeeld van wat er mogelijk is.

Dat liet wethouder Irene Korting donderdagavond weten in de commissie. Het zal een geruststelling zijn voor de ondernemers in het oude deel van het centrum. Die waren niet blij toen ze de Drontense retailvisie eind vorig jaar onder ogen kregen. Daar werd het gebied tussen het Ruim en de Schouwstraat als ‘rommelig’ omschreven. Het vastgoed zou in slechte staat zijn. ‘Sloop en nieuwbouw’ en ‘sloop en parkeren’ worden als oplossingen genoemd.

‘Geen logische stap’

De eigenaren van 5 van 11 horecazaken in dit ‘transformatiegebied’ schrijven in een brief aan de gemeente dat ze elders in het centrum niet dezelfde uitstraling, ruimte en toegankelijkheid terugkrijgen. ‘Sloop vinden we geen logische stap’. ,,Waar moeten ze heen?’’ vroeg Fred Visch zich donderdag af, hij sprak in namens vastgoedeigenaren en huurders in dit winkelgebied. ,,Er zijn ernstige zorgen’’, zei hij.

Excuses

Huurders en eigenaren in het gebied waren tevens verbolgen dat ze niet zijn betrokken bij het opstellen van de retailvisie. Terwijl de gemeente van een ‘breed en gedragen’ stuk spreekt. Korting heeft hier inmiddels excuses voor aangeboden. Ze benadrukte in de vergadering dat sloop slechts een voorbeeld is. En nee, van een gedwongen verhuizing is geen sprake. ,,Je kunt ook denken aan het opknappen van het openbaar gebied, het aanpassen van de verlichting of een verfbeurt’’.