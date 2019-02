Geen uitstel meer, gemeentehuis Dronten gaat op de schop

Opmerkelijk

Even eerder zei ze het opmerkelijk te vinden dat coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar staan ‘terwijl we allemaal vinden dat er iets moet gebeuren met het gemeentehuis'. Dat voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en daar is iedereen het over eens. Eind vorig jaar presenteerde de gemeente een plan voor een grote verbouwing (kosten: tussen de 20 en 25 miljoen euro), maar de oppositie voelde zich voor het blok gezet. Unaniem besloot de raad dat er meerdere scenario’s voor de facelift moeten komen. Die werden enkele weken geleden gepresenteerd en stelden flink teleur. ,,Er valt nog steeds niets te kiezen’’, zei Danieke van Baal (GroenLinks) donderdag.

Verbouwen is een uitsteken­de optie, we willen alleen zeker weten of het ook de beste optie is

Het was reden voor de oppositie om uitstel te vragen. Om meer onderzoek te doen naar de kosten én de optie van nieuwbouw daarin mee te nemen. Daar wilde de coalitie niets van weten. De raad heeft vorig jaar toch al ingestemd met een verbouwing? ,,Wat geweest is, kun je niet meer veranderen’’, zei Marianne Witteveen (ChristenUnie). Volgens Remco de Maaijer (VVD) is er wél voldoende inzicht in de kosten. Van der Schans: ,,Verbouwen is een uitstekende optie, we willen alleen zeker weten of het ook de beste optie is’’.