Geen verbod op carbid schieten in Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde: ‘Mooie traditie’

video Mislukte plas­tic-opruimer van The Ocean Cleanup is nu brillenko­ker, dankzij dit bedrijf uit Oldebroek

26 oktober De 600 meter lange plastic buis waarmee The Ocean Cleanup in 2018 aan haar missie begon om plastic uit de oceaan te vissen, is door Van Werven uit Oldebroek gerecycled. Van uit het water gehaalde visnetten zijn zonnebrillen gemaakt, de buis is in Biddinghuizen vermalen tot kleine stukjes waarmee brillenkokers zijn gemaakt. Het is het begin van meer, hoopt het bedrijf.