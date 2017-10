Geen vervangers voor opgestapte CDA-wethouders Dronten

Raadsfracties over vertrek wethouders: CDA laat inwoners Dronten vallen

18 oktober In een eerste reactie op het ingediende ontslag van Dirk Minne Vis en Nico Verlaan staat het college vooral stil bij het 'persoonlijk drama dat dit voor de vertrokken wethouders moet zijn'. ,,Het college verstaat de woorden van Nico Verlaan over de verschillen van bestuursstijl. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in elkaar. Dat dit desondanks heeft geleid tot het indienen van ontslag is een afweging die wethouders zelf maken."