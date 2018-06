Gehavende Ark van Noach komt op krachten aan Ketelmeerdijk

Na een loodzware periode ligt de gehavende Ark van Noach bij te komen aan de Ketelmeerdijk, in de buurt van Ketelhaven. Hier wordt het schip de komende maanden stevig onder handen genomen. ,,Spotters zullen wel denken dat het een rampschip is'', zegt eigenaar Aad Peters.

Een half jaar tegenslag in een notendop. De ark ligt in januari op Urk als een zware storm overtrekt en het gevaarte losschiet. Vijftien plezierjachten lopen schade op, net als het schip zelf. Bij reparatiewerkzaamheden op een werf in Zwartsluis gaat het in april weer mis. Snijbranders veroorzaken brand en die zorgt voor nieuwe schade. ,,Een stuk van de zijkant is weggebrand en het hele schip zit nog onder de roet'', zegt Peters. ,,Dat moeten we allemaal nog schoonmaken.''

Gniffelen

Hij hoort de 'spotters' al gniffelen. Dat drijvend bijbelmusem is niets anders dan een rampschip, zullen ze zeggen. En ja, hij heeft zichzelf ook afgevraagd waarom deze tegenslag hem moet treffen. Een ding is zeker: Peters zit niet bij de pakken neer. ,,Kijk, dit soort dingen gebeuren. Neem de bijbel: een groot rampenboek. Het is niet de vraag hoe je dit kunt voorkomen, maar hoe je ermee omgaat. Ik wil in de ark aandacht besteden aan deze gebeurtenissen. Hoe, dat weet ik nog niet.''

Quote De onderkant is al gefikst. De ark hoeft niet meer uit het water Aad Peters

Eerst het schip maar eens opknappen. En dat gaat aan de Ketelmeerdijk gebeuren, een rustieke plek. ,,De onderkant is al gefikst op de werf, de ark hoeft niet meer uit het water'', zegt Peeters. Dat betekent niet dat de stormschade geheel gerepareerd is. En dan is er de schoonmaakbeurt nog. Daarnaast maakt Peters van de gelegenheid gebruik om de ark een grote beurt te geven. ,,Dat wordt eens tijd nadat 'ie jaren over de grote zeeën heeft gevaren.'' Hij schat dat de werkzaamheden zo'n twee maanden duren.