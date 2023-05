Gemeente Dronten biedt gratis workshops voor een veerkrachtige gezondheid

Lezers over ‘kalender­land­bouw’: ‘We weten wat socialisti­sche vijfjaren­plan­nen hebben gebracht’

Boeren moeten dit jaar voor 1 oktober oogsten, anders krijgen ze een strafkorting. Dat is een van de overheidsregels om waterverontreiniging door nitraten uit de landbouw te verminderen. Lezers noemen dit ‘kalenderlandbouw’ en maken vergelijkingen met de 5-jaren-plannen die onder Stalin in Rusland ingevoerd werden en de situatie in Noord-Korea.