Gemeente Dronten doet aangifte tegen eigenaar Rivièra Beach

Bouwstop

Vorige maand legde de gemeente de werkzaamheden stil op 14 maart, omdat er geen aanlegvergunning was, maar constateerde dat het werk gewoon doorging. Bij de bouwstop is een last onder dwangsom opgelegd van 10.000 euro met een maximum van 50 mille per overtreding. Op 20 maart zijn de werkzaamheden opnieuw stilgelegd. Daarbij is de dwangsom verhoogd naar 50.000 euro met een maximum van een kwart miljoen euro per overtreding. De verhoging van de dwangsom betrof alle overtredingen die over de uitgevoerde werkzaamheden gaan. ,,Nu opnieuw is geconstateerd dat het terrein werd opgehoogd, rest ons niet anders dan het doen van aangifte", aldus De Jonge.