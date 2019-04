Gemeente Dronten: 'Nieuw ziekenhuis bij vliegveld én meer ambulances in Flevoland'

Dat schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan toekomstverkenner voor de medische zorg in Flevoland, Bas Leerink, in de arm genomen door minister Bruins. Een ziekenhuis op een strategische plek in Oostelijk Flevoland verlicht de druk, ‘die nu groter wordt’, op de bestaande ziekenhuizen. ‘Daarnaast is een goede en snelle bereikbaarheid voor en door acute medische zorg van groot belang bij de grootschalige evenementen die in onze provincie plaatsvinden’, aldus Dronten.

Actuele cijfers

Verder benadrukt het college dat het werken met gemiddelde aanrijtijden de problemen niet zichtbaar maken. Kijk liever naar de actuele cijfers per dorpskern, is het advies. ‘In Dronten duurt 51 procent van de ritten langer dan 45 minuten. Een toename van 10 procent ten opzichte van vóór het faillissement van MC Zuiderzee’. Bovendien wil Dronten onderzoeken of er meer ambulance-opstelplekken kunnen komen op ‘tactische locaties’. Daarnaast is het aan de provincie om voor goed openbaar vervoer naar de ziekenhuizen te zorgen.

Op haar beurt pleit Lelystad bij de verkenner voor een uitbreiding van het - door het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen uitgekleed - ziekenhuis in Lelystad. Het college is blij dat St Jansdal poliklinische functies aanbiedt in het gebouw. Maar volgens de gemeente heeft de stad óók behoefte aan kortdurende opname en een volwaardige spoedeisende hulp. Zoals deze krant eerder meldde, wil ook de provincie een completer ziekenhuis in Lelystad. Dit met het oog op de groeiende groep kwetsbare inwoners in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk.