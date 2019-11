Gemeenten in Flevoland gaan verder met nieuwe leverancier hulpmiddelen na klachten

Welzorg is de nieuwe aanbieder voor hulpmiddelen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), voor de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder. De firma heeft per 1 december alle hulpmiddelen overgenomen van de vorige leverancier.

Het aantal klachten van inwoners over de vorige leverancier, het Hulpmiddelencentrum, namen de afgelopen maanden sterk toe. In een bestuurlijk overleg tussen de directie van het Hulpmiddelencentrum en de wethouders van de betrokken gemeenten is daarop besloten om de overeenkomst met het Hulpmiddelencentrum voortijdig te beëindigen.

Afspraken

Wethouders Peter van Bergen van de gemeente Dronten, Freek Brouwer van Urk en Marian Uitdewilligen van Noordoostpolder zijn blij met de gezamenlijke stappen die nu gemaakt zijn, melden ze in een gezamenlijke verklaring: ,,Het is meer dan vervelend wanneer hulpmiddelen niet op tijd geleverd worden. Of als reparaties lang op zich laten wachten. Het Hulpmiddelencentrum kwam de afspraken niet na. Daarom hebben we het contract voortijdig beëindigd.’’