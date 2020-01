Gemist? Kinderen verdwijnen uit azc Dronten. En: Apothekers starten dna-test voor medicijnen op maat

Kinderen verdwijnen - De laatste jaren verdwijnen steeds meer jonge asielzoekers vanuit het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Vorig jaar ging het om 51 kinderen. In tien jaar tijd zijn 2.500 jonge asielzoekers uit de asielzoekerscentra in het land met de noorderzon vertrokken. Ook uit de asielzoekerscentra in onder meer Dronten en Hardenberg.

DNA-test - Apotheken in Apeldoorn, Brummen en Dronten zijn de eerste in Nederland die patiënten via een dna-test een persoonlijk geneesmiddelenadvies kunnen geven. Hiermee worden vervelende bijwerkingen voorkomen. En in sommige gevallen zelfs mensenlevens gered. ,,Over een paar jaar doen alle apotheken dit.”

Toprestaurants - De Michelinsterren voor restaurants in deze regio blijven ongewijzigd. Dat bleek vanochtend bij de presentatie van de nieuwe Michelingids in Amsterdam.

Leven van de natuur in Raalte - Agnes en Harrie leven van de natuur in Raalte: ‘We hebben maar één container restafval per jaar’. Op weg naar het Natuurlijk Huus raakt het navigatieysteem in de war. Hoe kom je bij Hogebroeksweg 25 in Raalte? ,,Dat klopt, het adres staat niet in het systeem”, zegt Agnes Heethaar. ,,Je komt in the middle of nowhere uit.”

Onrust in Harderwijk - De schrik zit er flink in op de Stakenbergerhout in Harderwijk, nadat er gisteravond een aanslag is gepleegd op de woning van een veroordeelde pedofiel. Onbekenden hebben de achterdeur van het huis opgeblazen. De bewoners waren niet thuis op het moment dat het gebeurde. Voor de buurt is de maat vol.

Verhuizen - De burgemeester van Harderwijk heeft vanavond laten weten dat de aangevallen pedoseksueel en zijn gezin noodgedwongen gaan verhuizen. ,,Dit is heel triest”, zegt hij er over.

PREMIUM verhaal van de dag

Ook Wilma’s fonkelnieuwe auto door brand verwoest in Apeldoorn: ‘Welke gek zet mensenlevens op het spel?’