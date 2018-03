Genoeg stemmen, niet de raad in

Leeuw heeft genoeg stemmen gekregen om een van de twee SP-zetels in te nemen in de raad. Maar dat gaat niet gebeuren. ,,Alle SP-kandidaten hebben een verklaring ondertekend dat ze niet in de raad gaan zitten als ze met voorkeurstemmen worden gekozen'', zegt Popa. ,,Nee, dat geldt niet alleen voor Dronten, maar voor het hele land.'' De eerste drie namen op de lijst, dat zijn de potentiële raadsleden, aldus Popa. ,,Dat hebben we zo afgesproken, zij willen graag. Sjoukje vindt het nog te vroeg om in de raad te zitten. Ze heeft veel interesse in de politiek, maar weinig ervaring. Ze wordt burgerraadslid en gaat zo meedraaien in de fractie.'' Popa beseft dat de ondertekende SP-verklaringen juridisch geen waarde hebben. ,,Het is een wassen neus.'' Maar dan heeft die verklaring toch geen nut als er onderling goede afspraken te maken zijn? Popa: ,,Daar ben ik het mee eens. Ik vind dat er over moeten praten.''