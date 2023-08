Enorme winstmarge in de zorg? Vader Gosse (57) doet het helemaal anders voor zijn dochter en lotgenoten

‘Hoe moet dat straks met de zorg voor Jody?’, vroeg Gosse Noppert (57) zich veertien jaar geleden af. Zijn dochter is inmiddels 25 jaar en sinds maart woont ze op zichzelf. In één van de 27 zorgappartementen die haar vader realiseerde tegenover station Kampen Zuid. En die vallen in de smaak.