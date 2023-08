‘Dorpse’ Meerpaalda­gen in Dronten: ‘Eigenlijk is het één grote familie, iedereen kent elkaar’

Een feest waar sommigen de zomervakantie op aanpassen, de Meerpaaldagen in Dronten. Een groep enthousiaste vrijwilligers houdt dit driedaagse evenement met een dorps karakter al jaren in stand. Tot vreugde van bezoekers. ,,Ik heb tien jaar in Kampen gewoond, maar ben blij dat ik terug ben.’’