met video ‘Toen ik de knak hoorde, wist ik dat het mis was’: hoe droom van Kianoush (22) genadeloos omslaat op Urk

Zijn basisdebuut in Urk 1 zal voor altijd in zijn herinnering blijven. Maar niet in positieve zin. In de oefenwedstrijd tegen HHC Hardenberg spat de droom van Kianoush Saeidi (22) keihard uiteen. ,,Nee, niet nu, ging er meteen door me heen. Niet in het seizoen van mijn doorbraak.’’