Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dronten vandaag

Veel belangstel­ling voor histori­sche vondst in Kampen die eenmalig te zien is: ‘Fascine­rend’

Bij de grote verbouwing van de voormalige HBS in Kampen wordt in mei van dit jaar een bijzondere ontdekking gedaan. Die is zaterdag eenmalig, ter gelegenheid van Open Monumentendag, te bekijken voor het publiek. De belangstelling is groot. En één vraag komt vaak terug: ,,Komt er een glazen plaat overheen?”