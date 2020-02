Gesprekken over toekomst kerkcentrum Open Hof in Dronten

De komende tijd zullen de nodige gesprekken plaatsvinden over de toekomst van kerkcentrum Open Hof, in Dronten. De Protestantse Gemeente Dronten heeft besloten vanaf 2022 haar kerkelijke activiteiten te concentreren in kerkgebouw De Ark en wil daarom kijken of het bijvoorbeeld maatschappelijke organisatie onderdak kan bieden.

Het gebouw Open Hof is nu onder andere een zalencentrum. Het biedt ook al onderdak aan een hospice. Een door de kerkenraad ingestelde commissie denkt na over de toekomst. ,,We vinden het heel belangrijk dat het gebouw een maatschappelijke functie krijgt. Die rol willen wij vervullen voor de samenleving van Dronten. Dat zal dan in combinatie zijn met een commerciële functie. Daar moeten we een nieuw evenwicht in zien te krijgen’’, zegt Anton Maris als voorzitter van de ingestelde commissie.

Gemeenschapszin

Zeker is dat er over een aantal jaren geen kerkdiensten meer zijn in Open Hof. Door vieringen op één plek te houden is er meer gemeenschapszin. Vanaf 2022 zijn er daarom geen zondagse vieringen en andere kerkelijke activiteiten meer in het gebouw aan De Zuid.