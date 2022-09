‘Gevaarlijke’ schizofrene asielzoeker Destiny (30) uit Dronten krijgt tbs met dwangverpleging

De 30-jarige asielzoeker Destiny D. uit het asielzoekerscentrum Dronten is woensdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man is op 21 november vorig jaar door het lint gegaan in zijn bungalow en in een politiecel, maar heeft zulke ernstige psychische stoornissen dat volgens rechtbank een verplichte behandeling nodig is. Zeker omdat het al eerder mis is gegaan met hem.