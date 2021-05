Gewonde geit gedumpt op parkeerplaats van bos in Dronten, dier wordt uit lijden verlost

Op de parkeerplaats van het Roggebotbos in Dronten is een vastgebonden geit gedumpt. Het dier had flinke verwondingen en moest uiteindelijk uit haar lijden worden verlost. De geit bleek bovendien net bevallen te zijn, maar van het jong ontbreekt ieder spoor. De stichting Dierennoodhulp Flevoland is woest en roept de hulp in van het publiek om de dader te vinden.