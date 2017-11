Gezocht: Wie zijn de polderpioniers op deze foto?

Tijd om te schaften. Even bijkomen van het harde werk als pionier in de polder. Met een warme drank in de thermoskan en een lunch verpakt in een toffeetrommeltje. Een prachtfoto van een stel mannen die in oorlogstijd bijdroegen aan het ontstaan van de Noordoostpolder. Maar wie zijn toch die mannen?

Margreet van der Horst wil het graag weten. De foto uit 1944 hangt levensgroot boven de bank in haar huis in Dronten. Een blikvanger van twee bij anderhalve meter. Tweede van rechts is haar vader Geert van Zijl, die op jonge leeftijd aan de slag ging als pionier in de Noordoostpolder. Van Zijl kon smakelijk vertellen over die tijd, die hem vormde als mens. Hij kwam van Texel, hoopte via arbeid in de polder een boerderij toegewezen te krijgen. ,,Een boer in hart en nieren'', zegt zijn dochter. De missie slaagde, eerst aan de Pilotenweg in Emmeloord, later aan de Ketelweg in Dronten, waar zijn dochter nog altijd woont.

Lange dagen

Als polderpionier maakte Geert van Zijl lange dagen op het land. In eerste instantie ging hij elk weekend naar Texel en Noord-Holland, waar zijn toekomstige echtgenote woonde. ,,Met de fiets naar Urk, met de boot naar Enkhuizen, bij zijn ouders langs en dan weer terug. Ik snap wel dat mijn ouders al snel besloten te trouwen.''

Het pas getrouwde echtpaar huurde een bovenkamer aan de Louise de Colignysingel in Kampen. De huur werd betaald met tarwe en koolzaadolie, meegenomen van Ramspol, waar Van Zijl ploegde op de akkers van de Noordoostpolder. In oorlogstijd. ,,Mijn vader ontkwam aan de razzia omdat hij als een van de weinige een dorsmachine kon bedienen. Die moest hij terugrijden, de rest van de mannen kon lopend naar Duitsland. Mijn vader was blij dat hij aan die tewerkstelling was ontkomen. De anderen zijn gelukkig wel teruggekomen.''

Vliegtuig

Van Zijl vertelde graag over zijn pionierstijd. Over het werk, de kameraadschap, wat ze samen hadden meegemaakt. Over het Duitse vliegtuig bijvoorbeeld, dat landde bij de akkers in de polder. ,,Daar hadden ze een band van afgehaald. Konden ze mooi fietsbanden van maken.'' Veel van de verhalen vertelde hij aan zijn vier dochters, maar de meeste komen uit het boekje dat een van de kleinkinderen maakte, nadat Van Zijl zes weken in het ziekenhuis had gelegen na een auto-ongeluk. ,,Daardoor zijn we nog zoveel aan de weet gekomen. Hij heeft haar echt zijn levensverhaal verteld.''

Marktplaats

De tijd bepaalde zijn leven. Geen reünie van polderpioniers sloeg hij over. Geert van Zijl haalde graag herinneringen op met de mannen die hetzelfde hadden meegemaakt als hij. Totdat het niet meer kon. Van Zijl overleed in 2006, op 90-jarige leeftijd. Herinneringen zijn er nog genoeg, mede door een album met foto's uit de pionierstijd. Mooiste foto is die van de vijf mannen die schaften bij een akker. De foto hangt niet voor niets levensgroot boven de bank van Van der Horst. Een markante plaat, die wel wat lijkt op de wereldwijd bekende plaat van arbeiders in New York, bungelend boven een wereldstad in opbouw. ,,Kijk eens naar de versleten pakken. Colbertjes die niet netjes meer waren, werden op het werk afgedragen. Ik ben nog tijden op zoek geweest naar zo'n trommeltje van bliefers. Bleek het om cliefers te gaan. Gevonden op Marktplaats. Zo ben ik ook aan een vergelijkbare thermoskan gekomen.''

Open eindjes

Nu zou Van der Horst nog graag willen weten wie die andere mannen zijn op de foto. Nooit aan gedacht die te noteren toen haar vader er nog was om erover te vertellen. Ze zou graag herinneringen willen ophalen met nazaten van andere pioniers uit oorlogstijd. ,,Er zitten zoveel leuke foto's in het album van mijn vader, die zouden ook voor anderen waardevol kunnen zijn. Niet iedereen kende iemand met een fotocamera.''

Kent u een of meer mannen van de foto? Mail ons dan via flevoland@destentor.nl