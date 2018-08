Gratis echo op Meerpaaldagen en iedereen mag meekijken

Wat gaat er precies gebeuren?

,,Wij staan elk jaar op de Meerpaaldagen en wilden eens iets nieuws doen. We dachten: laten we een gratis zwangerschapsecho aanbieden. Normaal gesproken kunnen familieleden en vrienden daar niet bij zijn, zaterdag wel. Het is geen medische echo hoor. Je kunt het een pretecho noemen, ja. We printen de foto's uit en geven die mee op een usb-stick.''

Lees ook PREMIUM Meerpaaldagen in Dronten kan nog wel wat hulp gebruiken Lees meer

Kunnen andere mensen meekijken?

,,Ja, als je in de Meerpaal bent dan kun je de echo zien. De zwangere vrouw zie je niet hoor, die ligt achter een scherm. We gaan nog bekijken hoe we het precies inrichten.''

Is dat niet erg intiem om met onbekenden te delen?

,,Die afweging maakt ieder voor zich natuurlijk. We zitten vol. Er zijn 15 plekken en er kan niemand meer bij. Dus ja, de belangstelling is groot.''

En als op de echo blijkt dat er iets niet in orde is?

,,We kijken eerst zelf even. Als alles goed lijkt dan zetten we het scherm pas aan. Mocht er onverhoopt iets mis zijn dan nemen we de vrouw even apart.''

Levert dit jullie nog iets op?

,,We werken hiermee aan onze naamsbekendheid natuurlijk. je kunt wel achterover leunen en denken dat het vanzelf gaat, maar zo werkt het niet. Dan moet je niet klagen dat er niemand in je praktijk komt. We bieden zaterdag trouwens ook twee workshops aan waarin we leren hoe je je baby kan dragen met een geweven draagdoek. We gebruiken poppen, geen echte baby's.''