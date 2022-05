Gratis talententraject voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Dronten

Heel Dronten staat vol met kunst van Lixenberg: ‘Kijk langer en vaker, dan zie je meer’

In de jaren 90 kreeg Cyril Lixenberg een pand op het Dronter industrieterrein. Zijn ‘roestige’ objecten staan op veel plekken, ook in de regio. Het grootste aantal is te zien in de polder. Voor het vijftigjarig bestaan van Dronten werkt ‘kunstbewaker’ Bert Bruinewoud, samen met kunstenaar Elias Tieleman, aan een passend eerbetoon.

20 april