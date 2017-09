Griezelen met ongedierte in het nieuwe spookhuis van Walibi

Claustrofobische ruimtes

Sinds de introductie voegt Walibi vrijwel elk jaar een nieuw onderdeel aan de Fright Nights toe. Vorig jaar was dat de The Clinic, dit jaar is Below de nieuwe loot aan de griezelstam. Over de inhoud van Below wil Valkeman niet veel kwijt. Dat moeten bezoekers zelf ervaren. Het draait in elk geval om diepte, om claustrofobische ruimtes waar ongedierte heer en meester is. Bezoekers gaan als teamlid van de New Orleans Pest Control Service op zoek naar de meest hardnekkige ongedierteplaag. Vrijdagavond was er een preview van Below voor genodigden.