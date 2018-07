Groen in Dronten mag gezien worden

Het groen mag gezien worden in Dronten, vindt inwoner Jaco Houweling. Hij kwam op het idee om een bomenroute uit te zetten in het dorp en de gemeente heeft dit omarmd. ,,Bomen zijn mijn passie.''

Wethouder Jaap Oosterveld heeft de bomenroute donderdagmorgen geopend op de Kop van het Ruim. Daar staat een doodsbeenderenboom, onderdeel van de wandelroute van 5 kilometer. Bij elke boom staat een paaltje met een qr-code die toegang biedt tot achtergrondinformatie. Ook is een begeleidend boekje beschikbaar. Natuurlijk was Houweling erbij.

Waarom is dit nodig?

,,Zo'n twee jaar geleden kreeg ik een lijst met gemeentelijke monumenten onder ogen en het viel me op dat er alleen maar steen op stond. Terwijl Dronten heel veel groen heeft. En dat mag best eens onder de aandacht worden gebracht. Het verhaal achter veel bomen is erg interessant. Neem deze doodsbeenderenboom. Nu vol in het blad, maar in de winter ziet 'ie er sinister uit. Bewoners van Noord-Amerika gebruikten de peulen om er koffie-extract van te maken.''

Vanwaar die interesse?

,,Dat komt voort uit mijn werk, ik werk bij Bomenwacht Nederland, een onafhankelijk adviesbureau. Bomen zijn mijn passie.''

Wat maakt de bomen in Dronten zo bijzonder?

,,Het zijn natuurlijk geen oude bomen, maar er zitten veel bijzondere exemplaren tussen. Al moet je daar oog voor hebben. En het bestand is goed op orde. Het is goed mogelijk dat de bomen in Dronten heel oud gaan worden, dat is bijzonder voor een stedelijke omgeving. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de goede ondergrond: veel klei.''

Hoe kwam het tot een route?

,,De gemeente heeft dit project gedragen. Samen hebben we gekeken welke bomen er zijn en hoe we een mooie route kunnen maken. Dat was nog een uitdaging. Het betekent dat een aantal bomen is afgevallen.''

Gaan veel mensen deze route lopen?

,,Ik denk het wel. Met 5 kilometer is het niet te lang. Als je het verhaal achter de bomen kent dan gaat het wel leven.''

