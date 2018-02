Een grote klus waarover jarenlang is gesproken, memoreerde voorzitter Henk Stoer van stichting MFG2 donderdag in de commissie. Hij is blij dat het zover is. Vanuit de politiek kwamen nog enkele vragen, maar niemand gaat voor het plan liggen. Cees Hermus (VVD) stond stil bij de naderende sloop van de kerk, waar een aantal dorpsbewoners bedroefd over is. ,,Daar is gedoopt, getrouwd, gevierd en gerouwd. Het is niet voor iedereen een blijde gebeurtenis.''