GroenLinks stelt vragen aan college Dronten over rapport jeugdzorg

12 november Bewoners uit Dronten-West hebben via een brief nog maar eens benadrukt dat ze zo snel mogelijk een Lidl in hun wijk willen. Duidelijk is dat dertien ondernemers uit de omgeving bezwaren hebben ingediend tegen de komst. De jarenlang slepende kwestie nadert de ontknoping: donderdag beslist de gemeenteraad over het gewijzigde bestemmingsplan die de nieuwe supermarkt mogelijk moet maken.