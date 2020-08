Groepscamping in Dronten gooit het roer om: ‘Corona is niet weg, we moeten omzet blijven draaien’

Expert oordeelt hard na rel rond arbeidsmi­gran­ten in schuur raadslid Dronten: ‘Ze kan niet aanblijven’

3 augustus Kan boerin Brenda Berghorst (39) uit Dronten nog CDA-raadslid blijven nu ze is betrapt op het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten in haar schuur? Voor integriteitsexpert John Bijl is het klip-en-klaar: ,,Het beste is dat ze haar raadslidmaatschap vaarwel zegt, dit kan niet door de beugel.”