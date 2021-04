Grootschalig testen in onder meer Dronten: proef maakt veel duidelijk

Dronten was van 10 februari tot en met 21 maart een proefgemeente. Onderzocht werd of het massaal testen van de bevolking, ook zonder klachten, een doeltreffend wapen is in de strijd tegen het virus. De hoop was dat 20.000 inwoners zich zouden laten testen; iets meer dan de helft van het totaal. Na zes weken stokte de teller op 10.184 gecontroleerde inwoners, 28 procent van het totaal. Er werden 18.364 tests uitgevoerd, waarvan 1,5 procent positief was.